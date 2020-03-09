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الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

وزير الداخلية يستقبل نائب رئيس الوزراء اليمنى لبحث التعاون الأمنى

الإثنين 09/مارس/2020 - 05:16 م
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
مريم جبل - عمرو المزيدي
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استقبل اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، المهندس أحمد بن أحمد الميسرى، نائب رئيس الوزراء وزير داخلية الجمهورية اليمنية، الذى يزور القاهرة حاليًا على رأس وفد من معاونيه لاستكمال المشاورات الأمنية التى أجراها الجانبان على هامش مشاركتهما فى فعاليات الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب، التى عقدت فى العاصمة التونسية مطلع الشهر الجارى.

وأعرب نائب رئيس الوزراء اليمنى ــ خلال اللقاء عن تقديره لمواقف مصر الداعمة لاستقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى اليمن، مؤكدًا تطلع بلاده إلى المزيد من التعاون الأمنى لمواجهة ما تفرضه المرحلة الراهنة من تحديات مرتبطة بتنامى ظاهرة الإرهاب وانتشار التنظيمات المتطرفة، كما أشار فى ذات السياق إلى رغبته فى توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة اليمنية من الخبرات المصرية الرائدة فى مجالات التدريب على شتى التخصصات الأمنية، كما وجه الشكر إلى وزارة الداخلية المصرية لما توليه من اهتمام ورعاية للجالية اليمنية المقيمة فى مصر، فى إطار العلاقات الأخوية التى تربط بين الجانبين.

ومن جانبه أكد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، أهمية زيارة نظيره اليمنى (للقاهرة) فى إطار تبادل الرؤى الأمنية المتصلة بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على المستوى الإقليمى، مشيرًا إلى اهتمام وزارة الداخلية بتقديم كل الخدمات والتسهيلات الممكنة لأبناء الجالية اليمنية المقيمين فى مصر، انطلاقًا من الروابط التاريخية والعلاقات الوثيقة التى تربط بين البلدين.

كما رحب توفيق بتوسيع قاعدة استفادة وزارة الداخلية اليمنية من الإمكانيات الفنية والتدريبية المتاحة بأجهزة الشرطة المصرية، وإلحاق كوادر الشرطة اليمنية بالدورات التدريبية المتقدمة التى تعقدها الوزارة فى كل المجالات الشرطية المطلوبة فى إطار التزام وزارة الداخلية المصرية بدعم أجهزة الأمن فى الدول العربية الشقيقة، وإدراكًا منها لحجم التحديات الأمنية الملقاة على عاتقها.

كما أكد الجانبان خلال اللقاء على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بشأن القضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك من خلال قنوات الاتصال المعنية.
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق
اللواء محمود توفيق

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