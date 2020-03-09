زينب العسال: حالة محمد جبريل غير مستقرة وتتدهور

قالت الكاتبة زينب العسال زوجة الروائي الكبير محمد جبريل، إن حالته الصحية غير مستقرة وتزداد سوءًت، بشكل كبير.وأضافت في تصريحاتها لـ"الدستور"، أن التخصص الذي يحتاجونه جهاز هضمى، لافتة إلى أنه يعاني من عصارة في المعدة بشكل كبير، ويحدث له قيء مستمر، لأنه يعاني من مرض شديد في الكبد، بالإضافة إلى انقطاع في التنفس، إلى جانب إصابته بمرض السكر والضغط.وطالبت بسرعة التحرك لإنقاذ حياة محمد جبريل، مؤكدة أنها أعدت التقرير الخاص بالحالة وفي انتظار تواصل المسئولين معها من قبل وزارة الثقافة، لإرساله لهم، وإنقاذ زوجها.وكان قد تعرض الكاتب الكبير محمد جبريل، لأزمة صحية صعبة تتطلب دخوله إلى أحد المستشفيات الكبرى، حيث أنه يعاني من أزمة في الكبد وعدم القدرة على التنفس، وغيرها.وطالب عدد من الأدباء والمثقفين عبر صفحاتهم على فيسبوك، بتدخل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لنقل الروائى الكبير إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أو أى جهة أخرى، نظرًا لأن حالته لا تحتمل الانتظار.وقال الأدباء: "انقذوا روائيًا كبيرًا ومحترمًا لا أحد ينكر أفضاله على الثقافة المصرية ولا على الأجيال الجديدة التى رعاها وقدمها ووقف إلى جوارها"، مؤكدين أن جبريل الذى أنفق كل أمواله على العلاج دون اللجوء إلى أى جهة أو مؤسسة، ليس باستطاعته الآن العلاج على نفقته الخاصة، فقد ظل أكثر من عشر سنوات، متعففًا عن طلب العلاج من أى جهة، وجاء الآن دور الدولة لإنقاذ كاتب كبير له أفضال كثيرة على المئات من أدباء مصر ماديًا ومعنويًا.