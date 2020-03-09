رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 09 مارس 2020 الموافق 14 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

زينب العسال: حالة محمد جبريل غير مستقرة وتتدهور

الإثنين 09/مارس/2020 - 12:30 م
الكاتبة زينب العسال
الكاتبة زينب العسال
جمال عاشور
طباعة
قالت الكاتبة زينب العسال زوجة الروائي الكبير محمد جبريل، إن حالته الصحية غير مستقرة وتزداد سوءًت، بشكل كبير.

وأضافت في تصريحاتها لـ"الدستور"، أن التخصص الذي يحتاجونه جهاز هضمى، لافتة إلى أنه يعاني من عصارة في المعدة بشكل كبير، ويحدث له قيء مستمر، لأنه يعاني من مرض شديد في الكبد، بالإضافة إلى انقطاع في التنفس، إلى جانب إصابته بمرض السكر والضغط.

وطالبت بسرعة التحرك لإنقاذ حياة محمد جبريل، مؤكدة أنها أعدت التقرير الخاص بالحالة وفي انتظار تواصل المسئولين معها من قبل وزارة الثقافة، لإرساله لهم، وإنقاذ زوجها.

وكان قد تعرض الكاتب الكبير محمد جبريل، لأزمة صحية صعبة تتطلب دخوله إلى أحد المستشفيات الكبرى، حيث أنه يعاني من أزمة في الكبد وعدم القدرة على التنفس، وغيرها.

وطالب عدد من الأدباء والمثقفين عبر صفحاتهم على فيسبوك، بتدخل الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، لنقل الروائى الكبير إلى أحد مستشفيات القوات المسلحة أو أى جهة أخرى، نظرًا لأن حالته لا تحتمل الانتظار.

وقال الأدباء: "انقذوا روائيًا كبيرًا ومحترمًا لا أحد ينكر أفضاله على الثقافة المصرية ولا على الأجيال الجديدة التى رعاها وقدمها ووقف إلى جوارها"، مؤكدين أن جبريل الذى أنفق كل أمواله على العلاج دون اللجوء إلى أى جهة أو مؤسسة، ليس باستطاعته الآن العلاج على نفقته الخاصة، فقد ظل أكثر من عشر سنوات، متعففًا عن طلب العلاج من أى جهة، وجاء الآن دور الدولة لإنقاذ كاتب كبير له أفضال كثيرة على المئات من أدباء مصر ماديًا ومعنويًا.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تفاصيل اليوم الأول للمصابين بكورونا والمخالطين لهم بمطروح

حقيقة نقل القطط والكلاب لفيروس كورونا للإنسان

«الأرصاد»: طقس اليوم حار نهارًا بارد ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 30 درجة

«التعليم» تواجه «كورونا» بـ5 إجراءات احترازية

الصور

image description

عزاء والد أحمد عزمى بحدائق الأهرام

image description

اليوم العالمى للمرأة

image description

محافظ كفر الشيخ يتفقد شركة مياه الشرب والصرف الصحي (صور)

image description

وزراء الصحة والآثار والطيران يزورون معبد الكرنك (فيديو)

image description

سائح «السفينة الموبوءة» بالأقصر يوثق رحلة علاجه من كورونا (صور)

الأكثر قراءة

أول تعليق لرئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك بعد نجاته من الاغتيال

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

السعودية تكشف حقيقة وجود طلاسم سحرية فى الكعبة (فيديو)

نقل رئيس حكومة السودان لمكان آمن عقب نجاته من محاولة اغتيال

إنفوجراف

image description

يوم الشهيد «الفريق عبد المنعم رياض» (انفوجراف)

image description

يوم المرأة العالمى (إنفوجراف)

image description

7 أهداف لملتقيات «الهجرة» لأبناء المصريين بالخارج.. (إنفوجراف)

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

أيام زمان

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

لغز عشق الأدباء لـ«الشيشة».. نجيب محفوظ يكشف سرًا خطيرًا

هواية لا يعلمها أحد عن كمال الشناوي.. توقف عنها لسبب غامض

شاعر كبير رفض طلبًا لـ حسني مبارك فغضب منه: «مش فاهمه»

نجم الساعة

أفلام عرضت بعد موافقة عبد الناصر والسادات.. «على مسئولية الرئيس»

الصحة

الصليب الأحمر يحذر من انخفاض مخزون التبرع بالدم

رابط موقع وزارة الصحة لمعرفة عدد حالات فيروس كورونا في مصر

الحقن الموضعي للبلازما الأحدث في علاج ضعف الأنتصاب.. الدكتور وائل هنداوي يوضح

التكييف يزيد من فرص الإصابة بـ«كورونا»

منوعات

مواقيت الصلاة اليوم 9-3-2020 في القاهرة والإسكندرية وباقي محافظات مصر

سول تساهم بـ 3 ملايين دولار لدعم مكافحة كورونا

«كورونا» يجبر مهرجان السينما ببكين على التأجيل

حقيقة ظهور بعض علامات الساعة الكبرى

مقالات الرأي
ماجد حبته
ديون لبنان.. «روشتة إنقاذ» دينية!
د. منى حلمى
حديث الهويات والخصوصيات حديث عنصرى متغطرس متعصب
عمرو خالد
دعاء الفتح فى مشروعات الحياة «٢-٢»
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
جحيم موسيقا المهرجانات
المزيد

الثقافة

زينب العسال: حالة محمد جبريل غير مستقرة وتتدهور

ماجد أبادير يكشف تفاصيل برنامجه الانتخابي في اتحاد الكتاب

«ثقافة الجيزة» تستعرض مسيرة مصريات تركن بصمة في التاريخ

«القادم» في ختام مهرجان قصور الثقافة للمسرح الإقليمي