محافظ كفر الشيخ: التعليم الفنى هو قاطرة التنمية فى المجتمع

قال جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى تعليمات لكل المحافظين بالعمل على تحسين جودة الحياة المعيشية للمواطنين، والاهتمام بقطاعي الصحة والتعليم.أضاف نور الدين، خلال لقائه ببرنامج "90 دقيقة" مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة "المحور"، أن قطاع التعليم تطور بشكل ملحوظ، وأصبحنا نعيش ثورة في التعليم والانتقال من التعليم الورقي للإلكتروني.ولفت المحافظ إلى وجود رغبة من الدولة في تطوير التعليم الفني، لأنه يعد قاطرة التنمية في المجتمع، ولا بدّ من دمجه بسوق العمل لتوفير فرص العمل للشباب.