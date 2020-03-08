«الصحة»: تعقيم مستشفى الغردقة بعد وفاة السائح الألمانى

قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه جار تعقيم مستشفى الغردقة التي توجه إليها السائح الألماني المتوفى جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد عودته من الأقصر.وأضاف مجاهد خلال مداخلة لبرنامج "القاهرة الآن"، المذاع عبر فضائية "الحدث"، أن السائح الألماني دخل مصر منذ 7 أيام فقط، مشيرًا إلى أنهم خاطبوا ألمانيا رسميًا للتقصي عن الحالة وإمدادهم بمعلومات أكثر؛ حيث إن الحالة مكثت فترة قصيرة جدًا، ولم تظهر عليه الأعراض عند وصوله إلى القاهرة؛ لكنه أصيب بارتفاع درجة حرارته مع انتقاله من الأقصر إلى مدينة الغردقة.وأشار إلى أن السائح توجه إلى مستشفى الغردقة العام مساء الجمعة 7 مارس، وكان يعاني ارتفاعًا في درجة حرارته، وتم إجراء الفحص اللازم وثبت إيجابية إصابته بالفيروس، وتم إيداعه في العناية المركزة بسبب الفشل التنفسي الحاد ثم ساءت حالته وتوفي بعد فقده للوعي.