السعودية تعلق برامج الزيارة للهيئات التابعة للمسجد الحرام

علّقت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوي، اليوم الأحد، برامج الزيارة في المرافق الخارجية التابعة لها، للحد من انتشار فيروس كورونا.وأوضحت الهيئة أنها علقت الزيارات في مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، ومعرض عمارة الحرمين الشريفين، ومكتبة الحرم المكي الشريف، لمنع انتشار فيروس "كورونا"، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".وأوضحت الوكالة أن رئاسة شئون الحرمين اتخذت سلسلة من الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، من خلال تكثيف أعمال التعقيم، والتي تتم على مدار الساعة، كما حرصت على التنسيق والتعاون المشترك مع جميع القطاعات الحكومية ذات العلاقة.يذكر أن المملكة العربية السعودية علقت العمرة والاعتكاف بالحرمين، وكذلك منع زيارة بئر زمزم.