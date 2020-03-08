بعد 12 ساعة لإقناعه بالنزول.. انتحار شاب من أعلى هرم «خفرع»

انتحر شاب بإلقاء نفسه من أعلى هرم خفرع بالمنطقة الأثرية بالجيزة، صباح اليوم، بعد التسلل خلسة ومراوغة قوات الأمن والصعود لقمة الهرم الأوسط.وقالت تحريات شرطة السياحة والأثار، إن الشاب كان متواجد في حفل بمنطقة الأهرامات الآثرية، مساء أمس السبت، تسلل منها وصعد الهرم الأوسط "خفرع"، قبل أن تلاحظه قوات التأمين التي طالبته بالنزول كونه أمر مخالف، لكنه رفض الاستجابة لطلبهم، وصعد إلى المنطقة الملساء البيضاء قبل قمة الهرم بقليل، وتوقف عند ارتفاع 100 متر، من الهرم البالغ ارتفاعه قرابة 130 مترا.استمرت قوات الشرطة قرابة 12 ساعة في محاولة إقناع الشاب النزول من أعلى الهرم ولكنه رفض واستمر الحال حتى فاجأ الجميع بإلقاء نفسه في الساعة السابعة صباحا، ليلقى مصرعه في الحال.وتبين من التحريات الأولية، أن الشاب مهتز نفسيا، ومازالت مستمرة لتحديد هويته والوصول لأسرته، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.