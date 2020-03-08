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الأحد 08 مارس 2020 الموافق 13 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«كتائب حلوان» و«أحداث عنف الظاهر» أبرز محاكمات اليوم

الأحد 08/مارس/2020 - 08:34 ص
محكمة
محكمة
عماد سليمان
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تستكمل محاكم القاهرة والجيزة اليوم الأحد، عدد من المحاكمات الجنائية، أبرزها:

- محاكمة المتهمين بتنظيم كتائب حلوان

تنظر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في طرة محاكمة 215 متهما بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد الشرطة ومنشآتها وتخريب المنشآت العامة، وذلك في القضية المعروفة بـ"كتائب حلوان".
وتضمن أمر إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، أنهم في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى حيازة أسلحة نارية وذخيرة دون ترخيص، بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن العام.


- إعادة محاكمة متهم بأحداث عنف الظاهر

تنظر محكمة جنايات القاهرة إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية المعروفة إعلاميًا بأحداث عنف الظاهر.
يصدر القرار برئاسة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبدالمنعم، والدكتور على عمارة وأمانة سر محمد الجمل.
ووجهت النيابة للمتهم تهم الاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف واستخدامهما ضد المجني عليهم بقصد ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم، والقتل العمد لمواطنين.


- محاكمة اللبان بالاتجار في العملة بدون ترخيص

تنظر المحكمة الاقتصادية محاكمة جمال اللبان المدير السابق لإدارة التوريدات بمجلس الدولة في اتهامه بالاتجار في العملة بدون ترخيص.
ووجهت النيابة العامة للمتهم جمال اللبان تهمة الاتجار بالعملة بدون ترخيص، والتربح منها بطرق غير مشروعة.
يذكر ان قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس في سبتمبر 2017 بالسجن المؤبد لجمال اللبان، مدير عام التوريدات السابق بمجلس الدولة، في القضية المعروفة بـ"الرشوة الكبرى"، ومصادرة مليون و200 ألف جنيه من أمواله، وغرامة 2 مليون جنيه وعزله من منصبه.
وكأن النائب العام السابق المستشار نبيل صادق، قد أحال كلا من جمال محمد إبراهيم اللبان مدير العامة للتوريدات بمجلس الدولة، إلى محكمة الجنايات، في ختام التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا والتي كشفت عن اتهام "اللبان" بتقاضيه عطايا تمثلت في مبالغ مالية وفوائد غير مادية على سبيل الرشوة مقابل أداء عمل من أعمال وظيفته والإخلال بواجباتها وارتكابه تزويرا في محررات رسمية.


- محاكمة 11 متهم بخطف مواطن وطلب فدية من أهله

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم محاكمة 11متهمًا لحيازتهم أسلحة نارية، واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار عبد التواب إبراهيم، وعضوية المستشارين صلاح أحمد، وأيمن محمد، وياسر عمر وأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.
وأسندت النيابة للمتهمين وفق أمر الإحالة، أنهم بدائرة قسم ثانى القاهرة الجديدة بمحافظة القاهرة، أحرزوا سلاحا ناريًا مششخنا "بندقية آلية "حال كونهم مما لايجوز لهم التصريح بحيازتها، وقاموا بحجز المجنى عليه "م. م"، بدون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، كما حصلوا بالتهديد من المجنى عليه مبلغا من النقود.

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