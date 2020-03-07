بعد إذلال الرئيس الروسي لـ أردوغان.. الباز: «بوتين كياد»

استعرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، صورة من اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي تكشف حجم الإذلال الذي تعرض له الوفد المرافق لأردوغان.وعلق الباز، خلال تقديم برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر فضائية "المحور"، على الصورة قائلًا: "بوتين وقف رجال أردوغان، تحت تمثال كاثرين الثانية أشهر أباطرة الروس التي هزمت العثمانيين في أكثر من معركة حتى التوقيع على معاهدة في نهاية القرن الثامن عشر، وكانت سبب أفول نجم العثمانيين عالميا".وأردف الباز، ضاحكًا: "بوتين كياد برضو".كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان، اجتمعا في موسكو الخميس الماضي، بهدف تهدئة التوتر الذي يهدد باندلاع نزاع مباشر بين بلديهما في سوريا.وانتهت قمة موسكو، إلى 3 قرارات تتمثل في تشكيل كلا الطرفين منطقة آمنة بعمق 6 كيلومترات على طريق "إم فور" الاستراتيجي، إضافة إلى فرض السيطرة على المنطقة من خلال تسيير دوريات أمنية روسية وتركية، ووقف إطلاق النار في الوقت الحالي، بعد القمة التي استمرت لمدة 6 ساعات، من بينها لقاء ثنائي مغلق بين "أردوغان" و"بوتين" استمر لمدة 3 ساعات.