رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 07 مارس 2020 الموافق 12 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

هاشتاج

سلمى أبوضيف تشعل «إنستجرام» بإطلالة مثيرة

السبت 07/مارس/2020 - 10:12 م
سلمى أبو ضيف
سلمى أبو ضيف
رباب الأهواني
طباعة
شاركت الفنانة سلمى أبوضيف، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.

وظهرت أبوضيف بإطلالة مثيرة في زفاف إحدي صديقتها، حيث ارتدت فستانًا ضيقًا ومكشوفًا باللونين الرمادي الفاتح والغامق، ويتميز بالأناقة والجرأة في التصميم.

واعتمدت سلمى أبوضيف، مكياجًا بسيطًا حيث وضعت الكحل الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها، واختارت تسريحة شعر لإكمال إطلالتها برفع شعرها للأعلى ذيل حصان، مع التقاط الصورة وهي تعطي قبلة في الهواء، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات.

سلمى أبوضيف هى من بين النجمات الشابات المعروفة عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما، ومن أبرز الأدوار التى برزت فيها موهبتها مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع المخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، وفيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تقرير يفضح «أكاذيب الإخوان» لنشر ذعر كورونا في مصر (فيديو)

احتضن ابنه لحمايته من حادث بالعجوزة.. فدهست سيارة رأسه

السيسي يكلف الحكومة بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

وزير التعليم: لا يوجد ما يعطل الدراسة.. و«كورونا جاي» (فيديو)

الصور

image description

متابعة الجماهير للقاء الأهلي وصن داونز

image description

بهاء سلطان يتألق في حفل ساقية الصاوي

image description

افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

image description

نجوم الفن يتوجهون لافتتاح مهرجان الأقصر على مركب نيلى

image description

السيطرة على حريق ربع الأحذية بالدرب الأحمر (صور)

الأكثر قراءة

محمد الباز يكشف عن سر اجتماع السيسي بقيادات القوات المسلحة

وزيرة الصحة: 33 إصابة جديدة بـ«كورونا» في باخرة أسوان

«قلبه حجر».. قتل ابنه وبحث عنه مع الجيران.. ثم «عاش حياته»

مصر ترد على بيان إثيوبيا بشأن الجامعة العربية: «إهانة غير مقبولة»

إنفوجراف

image description

أغنياء مصر ينضمون لـ«أثرياء العالم» (إنفوجراف)

image description

«سلوكك فى العمل»‎.. نصائح «الهجرة» للمصريين بالخارج (إنفوجراف)

image description

بعد هيفاء.. نانسي عجرم تنضم إلى «نساء من ذهب»

image description

5 دول أوروبية نفد صبرها على «أردوغان»

أيام زمان

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

سر عودة داليدا إلى مصر قبل وفاتها.. وتفاصيل إصابتها بـ«لعنة الفراعنة»

بليغ حمدي خطب راقصة شهيرة.. «سهرا معًا في بيتها فاشترى الدبل»

اعترافات ليلى مراد عن أم كلثوم.. «خافت منها لسبب غريب»

نجم الساعة

أسرار أول أسطوانة أغنية في التاريخ.. «راقصة مصرية سجلتها»

الصحة

عاداتك الغذائية مرتبطته بالعوامل الوراثية

دراسة جديدة تربط بين تناول البيض وصحة القلب

حالة عاطفية تعرضك للإصابة بسرطان الجلد

المضادات الحيوية لا تعالج الإصابة كورونا

منوعات

«لوفتهانزا» تخفض طاقة تشغيلها 50% بسبب «كورونا»

انهيار فندق ومحاصرة عدد غير معروف من النزلاء جنوب شرق الصين

اختبار منزلى يكشف كورونا فى 15 دقيقة

«نزهة قصيرة» تحميك من خطر الأمراض القاتلة

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
يوميات التلصص.. حسن مدن
ماجد حبته
نتائج الإذلال الروسى لأردوغان
ماجد حبته
انتقام «تركى قطرى» من تونس
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالله الشبراوى.. رحابة الصدر وسعة الأفق
المزيد

الثقافة

أنشطة فنية متنوعة ومحاضرات بـ«ثقافة المنيا»

«آثار وأسرار».. حوار مفتوح لأطفال الدمج الثقافى بجاردن سيتي

سلوى بكر: أتمنى أن تسفر انتخابات «كُتاب مصر» عن مجلس يعمل بشفافية

28 مارس.. مناقشة «طارق الليل» لـ عمرو أمين بمركز إبداع الإسكندرية