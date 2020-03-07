سلمى أبوضيف تشعل «إنستجرام» بإطلالة مثيرة

شاركت الفنانة سلمى أبوضيف، جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام" بصورة جديدة لها.وظهرت أبوضيف بإطلالة مثيرة في زفاف إحدي صديقتها، حيث ارتدت فستانًا ضيقًا ومكشوفًا باللونين الرمادي الفاتح والغامق، ويتميز بالأناقة والجرأة في التصميم.واعتمدت سلمى أبوضيف، مكياجًا بسيطًا حيث وضعت الكحل الأسود، ووضعت أحمر للشفاه باللون الأحمر الماط الذى يبرز جمال أنوثتها، واختارت تسريحة شعر لإكمال إطلالتها برفع شعرها للأعلى ذيل حصان، مع التقاط الصورة وهي تعطي قبلة في الهواء، ولم تتكلف بوضع الكثير من الإكسسوارات.سلمى أبوضيف هى من بين النجمات الشابات المعروفة عنهن الجرأة فى نشر الصور على السوشيال ميديا، وربما فى الأدوار التى تلعبها فى الدراما، ومن أبرز الأدوار التى برزت فيها موهبتها مسلسل "لا تطفئ الشمس" مع المخرج محمد شاكر خضير، ومسلسل "حلاوة الدنيا" مع المخرج حسين المنباوى، وفيلم "الشيخ جاكسون" مع المخرج عمرو سلامة.