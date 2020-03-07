3 سنوات لنجار مسلح بتهمة حيازة سلاح ناري في حلوان

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، المتهم "محمد.ع" بالسجن 3 سنوات، لاتهامه بحيازة سلاح ناري في حلوان.صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، وعضوية المستشارين رأفت محمد ناجي، ومحمد شرف الدين محمد، وأمانة سر محمد السنوسي وعمر عاشور.وأسندت النيابة للمتهم "محمد.ع"، نجار مسلح، تهمة حيازة سلاح نارى "بندقية خرطوش"، كما حاز المتهم ذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط.وشهد معاون مباحث قسم حلوان، أنه نفاذًا لقرار النيابة العامة توجه لمكان المتهم وبتفتيشه عثر معه على "بندقية خرطوش"، وذخائر نارية تستخدم فى السلاح المضبوط، تم تحرير المحضر اللازم وتوالت النيابة سير التحقيقات.