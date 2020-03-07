استشاري علاقات أسرية تكشف تأثير فارق السن في نجاح العلاقة الزوجية

قالت الدكتورة عزة حامد زيان، استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، إن التكافؤ بين الزوجين يجب أن يشمل الحالة الاجتماعية والمادية وأيضا التوافق في العمر.وأضافت استشاري العلاقات الزوجية والأسرية، خلال حوارها ببرنامج "ست الستات" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن هناك مدرستين في حالة التوافق بين الزوجين، المدرسة الأولى ترجح أن يكون الزوجين متشابهين، مبينة أنها لا تتوافق مع هذه المدرسة، لكوننا شخصيات مختلفة.وتابعت أن المدرسة الأخرى تنص على أن يكون الزوجين مختلفين، لافتة إلى أن كلتا المدرستين خطأ لأن الزواج يجب أن يكون متكامل.وأوصت بضرورة أن يكون فارق العمر بين الزوجين يتراوح بين 2 أو 5 أو 7 سنوات، موضحة أنه في حالة تقارب الأعمار يصبح هناك ندية بينهما، أما في حالة فرق جيل يكون هناك مشاكل كبيرة تصل إلى عدم الاستمرار في الزواج.وأكدت على ان فرق السن يعتمد على شخصية الاثنين والثقة بينهم، ثم رضا الأهل، والتى تعد جزءا أساسيا ورئيسيا في نجاح الزوجين، بالإضافة الى حسن الظن بينهم.