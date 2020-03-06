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تولين البكري تحتفل بخطوبتها (صور)

الجمعة 06/مارس/2020 - 09:12 م
تولين البكري
تولين البكري
سناء إسماعيل
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احتفلت الفنانة السورية تولين البكري، بخطبتها على أحد رجل الأعمال، في كواليس تصوير مسلسلها الجديد "مقابلة مع السيد آدم".

ونشرت تولين صور من الاحتفال عبر صفحتها الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلقت عليها قائلة: "أنو في أحلى من لحظات الفرح نسرقا سرقة من بين الركام.. شكرا من القلب لكل شخص فرحلنا. وإن شاء الله تفرحوا بولادكم وعقبال العايزين. والشكر الأكبر للأستاذ فادي سليم يلي احتفل فينا على طريقتو ونحنا عم نصور بالبيجامات محبتي لكل الحقيقيين".

يذكر أن البكري، سبق وتزوجت في سن الـ 16 وكشفت أنها تعرضت خلالها للضرب وسوء المعاملة من قبل زوجها الذي كان يحتجرها ويمنع عنها كل شيء بما فيه الفن وبقيت معه 13 عامًا حرصًا منها على أولادها قبل أن تهرب إلى سورية قبل سنوات طويلة، مضيفة أنها تعرضت لانهيار حاد لمدة سنتين بعد انفصالها عنه ومنعه لها من رؤية أولادها الثلاثة جودي وطلال ولولوة.

والزيجة الثانية لم تعمر طويلًا إذ تمت بشكل سري من مجد بدور وطلقت بسبب "عذريتها"، بعد أن رفض أهل زوج البكري ارتباطها بـ"مطلقة"، وقالت حينها: "ارتبطت شرعا بشب ابن عالم وناس وتزوجنا بعد ما تقدملي بشكل رسمي وحكا مع أهلي وطلبني على سنة الله ورسوله.. ولكن للأسف كان لأهل هالشب اعتراض عليي ومآخذ.. بما أنني مطلقة وممثلة وإلخ، وأجبروه على فسخ عقد الزواج القائم بيننا".

وتشارك البكري في الموسم الدرامي الحالي في عدد من الأعمال الدرامية، من أبرزها "مقابلة مع السيد آدم" و"بورتريه".

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