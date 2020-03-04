رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 05 مارس 2020 الموافق 10 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد عارف يكتب: عمر كمال.. لماذا نبدع إذا أمكننا الاقتباس؟

الأربعاء 04/مارس/2020 - 11:53 م
أحمد عارف
أحمد عارف
طباعة
بصوت محمد فؤاد ولحن محمد حماقي، ولد اسم عمر كمال الذي زادت شهرته خلال الأسابيع الماضية كمغنٍ وملحن وارتبط اسمه بقائمة "الممنوعين من الغناء" بعد أغنية "بنت الجيران" التي قدمها مع حسن شاكوش خلال حفل غنائي في استاد القاهرة يوم "عيد الحب" الماضي، وتضمنت جملة "أشرب خمور وحشيش" التي اعتبرتها نقابة الموسيقيين "غير أخلاقية"، لتصدر بعدها النقابة قرارا بمنعهما من الغناء.

كرر "كمال" تجربة العمل المشترك مع "شاكوش"، من خلال أغنية "عود البطل"، وبعد ساعات من طرح الأغنية وتحقيقها ملايين المشاهدات، حذفها موقع "يوتيوب"، على أساس أن اللحن مسروق من أغنية تدعى "خطفتني" لمغنٍ شعبي يدعى جاكسون.

خرج عمر كمال بعد ذلك على منصات السوشيال ميديا محاولات الدفاع عن نفسه، معتبرا أنه يتم محاربته وتلك "ضريبة النجاح"، مستشهدا بأغنية "بنت الجيران".

الغريب في الأمر أن عمر كمال نفسه اعترف من قبل أن أغنية "بنت الجيران" التي لحنها وشارك في غنائها لحنها مسروق من أغنية "حاجة مستخبية" للفنان محمد حماقي، وذلك بعد الدعوة القضائية التي رفعها الملحن "مدين" صاحب الحقوق الأصلية للّحن، وانتهت الأزمة بأن أرباح مشاهدات "بنت الجيران" على "يوتيوب" تذهب حماقي.

ورغم موهبة عمر كمال، إلا أن اختياراته دائما تقع على أفكار متشابه لأغنيات نجحت أو تأثر بها فنيا، إذ نجد التشابه الكبير الذي يجمع طبقة صوته بطبقة الفنان الكبير محمد فؤاد وكذلك تيمة الأغنيات، إلى جانب ذلك أيضا اختيارات ألحان وأفكار أغانيه تتشابه بنسبة كبيرة من أغنيات "فؤش"، وهذا ما يلمسه الجمهور عند سماع آخر أغنيات عمر كمال "أيام زمان" وتشابه كلماتها وفكرتها مع أغنية "ساعات بشتاق" لمحمد فؤاد ضمن ألبوم "بين إيديك" الذي صدر في يوليو 2010.

موضوعات متعلقة

تقرير أمريكي يكشف قيمة ثروة محمد صلاح

شقيق "ياسمين عبد العزيز" يهاجمها صورك جت على حساب سمعتنا

عقوبات قاسية ضد «الترجي» قبل مباراة الزمالك

الجيش السورى: قواتنا تتصدى لهجوم جوى فى حمص

الصور

image description

اجتماع وزراء الخارجية العرب

image description

مصنع 200 الحربي: «صنع في مصر»

image description

طلاب «علوم القاهرة» ينعون سميرة موسى.. هنا تتلمذت أول عالمة ذرة

image description

سامح محمد.. حكاية مُعلم لغة عربية كفيف يحترف «البامبو» (فيديو)

image description

محافظ المنيا يتابع الأعمال الإنشائية لمدينة ملوي الجديدة (صور)

الأكثر قراءة

شقيق ياسمين عبد العزيز يكشف مفاجأة عن علاقتها بأحمد العوضى (فيديو)

عقوبات قاسية ضد «الترجي» قبل مباراة الزمالك

«الصحة» تنفى شائعة مد الصين بمصل مصرى لعلاج «كورونا»

تركي آل الشيخ يوضح أسباب استقالته من الأهلى: «الانتخابات قريبة»

إنفوجراف

image description

محطات إعدام عشماوي من التسليم للتنفيذ (إنفوجراف)

image description

إجراءات استخراج شهادة تحركات (إنفوجراف)

image description

أدوات ضرورية لتفادى العدوى الفيروسية (إنفوجراف)

image description

خطوات قانونية لاستعادة تليفونك المسروق (إنفوجراف)

أيام زمان

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

سر تحريم القهوة في بداية ظهورها.. «ذنب أكبر من تناول الخمور»

فنان كبير رفض تقبيل سعاد حسني ولم يندم.. وهذه هي أسبابه

لهذا السبب.. يوسف شعبان جسد دور شاذ جنسيًا: «قصة حب وراء الموافقة»

نجم الساعة

حسن شاكوش ليس الأول.. أشهر الأغنيات التي خدشت حياء المصريين

الصحة

مكملات غذائية تحمي من الإصابة بـ«كورونا»

8 حالات صحية ترفع نسبة إصابتك بفيروس «كورونا»

اليابان تعمل على تطوير أداة للكشف عن «كورونا»

«حصار كورونا» يتصدر اهتمامات مؤتمر اتحاد الأطباء العرب

منوعات

السجن لمخرج إيراني فاز بالدب الذهبي في مهرجان برلين

بالخطوات .. طريقة ضبط قناة طيور الجنة 2020 على القمر الصناعي نايل سات

رابط موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين 2020 للتقديم في الترقيات الجديدة

منها الملابس الداخلية.. ابتكارات غريبة حول العالم للوقاية من كورونا (فيديو)

مقالات الرأي
ماجد حبته
هذا الرجل يكره إثيوبيا
ثروت الخرباوي
أستاذ التكفير.. زيارة جديدة لـ«عمر عبدالرحمن».. هذا الرجل ليس عالمًا يا شيخ ناجح
مدحت بشاى
القيم الجامعية والقاعدة العلمية
جلال حمام
رجال الله فى الأرض «1»
المزيد

الثقافة

اليوم.. «فتاة المليون دولار» بضيافة مكتبة الإسكندرية

مناقشة وتوقيع ديوان «صور عائلية» بدار المرايا

«التراث القبطى والإنسان المصرى» فى بيت السنارى.. اليوم

افتتاح معرض كاريكاتير «نص الدنيا» ببيت السحيمي.. الأحد