الإبراشي: أردوغان يعتبر اللاجئين السوريين ليسوا بشرًا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن مصر هي الدولة الوحيدة التي لم تضع اللاجئين في مخيمات، أو تحدد لهم مناطق معينة، وذلك انطلاقًا من المبادئ الإنسانية للدولة المصرية.وأشار «الإبراشي»، خلال تقديمه برنامج «التاسعة مساءً»، المذاع على قناة «الأولى المصرية»، إلى أسلوب تعامل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع اللاجئين السوريين، مشيرًا إلى انه يتعامل معهم على أنهم ليسوا بشرًا، حيث يستخدمهم كورقة سياسية.وأوضح «الإبراشي» أن الرئيس التركي ألقى بـ12 ألف لاجئ سوري على الحدود التركية اليونانية، لكي يضغط على أوروبا سياسًا، حتى تتغاضى عن جرائمه في سوريا.