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الأحد 01 مارس 2020 الموافق 06 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا: لن نضمن أمن الطيران التركي فوق سوريا

الأحد 01/مارس/2020 - 10:02 م
روسيا
روسيا
محمد عمر
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حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، تركيا، مؤكدة أنها لا يمكن أن تضمن سلامة الطائرات التركية في سوريا بعد الآن.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسية في سوريا، اليوم، إن موسكو لم تعد قادرة على ضمان سلامة الطائرات التركية في سوريا، بعدما أغلقت الحكومة السورية المجال الجوي في إدلب.

وأعلنت سوريا في وقت سابق اليوم عن أنها ستتعامل مع أي طائرة تحلق في المجال الجوي فوق شمال غربي البلاد، كهدف معاد.

واستهدف الجيش السوري في وقت سابق اليوم 6 طائرات تركية مسيرة، وذلك عقب العملية التي نفذها الجيشين الروسي والسوري الخميس الماضي أدت لمقتل 33 جنديا تركيا وإصابة أكثر من 30 آخرين.

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