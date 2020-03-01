الخياط: التوغل الإخواني زاد في ألمانيا والشعب قلق

قالت الإعلامية أماني الخياط، إن عدد من الكتل البرلمانية في ألمانيا، تقدمت بطلب استجواب للحكومة بسبب تزايد أعداد وأنشطة التنظيم الإرهابي الإخواني هناط، ما يشكل استفزازًا للمجتمع الألمانى من توغل عناصر الإخوان في بلادهم.وأضافت الخياط خلال برنامج "الكبسولة" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أن الاستجواب تضمن وجود سيطرة من عناصر إخوانية تنتمي لأصول مصرية، على المساجد والمراكز الإسلامية بألمانيا، وطالب الاستجواب بفتح تحقيق لمعرفة مصادر بيناء وتمويل المساجد والمراكز الإسلامية.وتابعت أن توغل الإخوان وتفعيل نشاطهم وزيادته في ألمانيا، يتزامن مع ممارسة أفعال استفزازية داخل المجتمعات التى يعيشون بها، مذكرة بالمظاهرة التي أقامها عدد من الإسلاميين في ألمانيا تطالب بذبح الأضحيات في الشوارع، معلقة: "ده مفيش فيه هزار لأنك بتهدم النظام المجتمعي في ألمانيا".