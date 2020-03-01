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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

معتصم النهار زوج هيفاء وهبي ونصاب في «أسود فاتح»

الأحد 01/مارس/2020 - 08:03 م
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
سناء إسماعيل
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كشف الفنان السوري معتصم النهار، تفاصيل دوره في مسلسل "أسود فاتح"، والذي يشارك به في السباق الرمضاني المقبل، مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وقال النهار خلال لقائه في برنامج "MBC Trending"، والمُذاع عبر فضائية "MBC4"، إنه يقدم في المسلسل شخصية راغب، وهو سوري الأصل وعمله في مصر ومتزوج من مصرية وهي الفنانة هيفاء، وهو رجل أعمال يدخل في علاقات نصب ومخدرات والتهريب ويندرج العمل تحت الأعمال البوليسية ويتضمن مفاجآت كثيرة.

وأضاف، أن علاقته بزوجته هيفاء تكون غير متزنة خلال العمل ولذا تطلب الانفصال عنه فيشعر بخسارة كبيرة ويحاول الانتقام منها.

أما عن وقوفه أمام الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، فأكد أن العمل معها ممتع جدًا وهي ممثلة ليست بالقليلة ودائمًا في مشاهد مميزة ولا يوجد مشهد يشبه الأخر، مؤكدًا أنه عندما يكون أمامك ممثل على قدر عالٍ من المسئولية ويعطيك من قلبه فإنك ستكون سعيدًا وقادرًا على العطاء وأداء ما عليك بكل حرفية، مشيرًا إلى أنه يتحدث باللهجة المصرية طوال العمل.

مسلسل "أسود فاتح"، المقرر عرضه في رمضان المقبل، بطولة هيفاء وهبي، وأحمد فهمي، ومعتصم النهار،و شريف سلامة، وروجينا، وعمر السعيد، ورانيا منصور، ونبيل نورالدين، وحنان سليمان، وفراس سعيد، ونانسي صلاح، وناصر سيف، وآخرين، تأليف أمين جمال وورشته الكتابية لكل من شريف يسري، وإبراهيم ربيع، محمد التيه، وإخراج كريم العدل.

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