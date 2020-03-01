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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

عمر كمال يكشف عن موعد طرح «عود البطل»

الأحد 01/مارس/2020 - 04:07 م
عمر كمال
عمر كمال
هاجر رضا
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طمأن مطربا المهرجانات عمر كمال، وحسن شاكوش، جمهورهما الذي تساءل عن موعد طرح مهرجان "عود البطل"، مؤكدين أنه سيتم طرحه قريبًا، معربين عن بالغ سعادتهما لطرح الأغنية الجديدة.

وتابع "كمال" في تصريحات خاصة للدستور، قائلًا: "متقلقوش يا جماعة خلاص وحقكم علينا، عود البطل هيتم طرحها يوم الثلاثاء المقبل، استنوني وأخويا حسن شاكوش في الأغنية الجديدة وإن شاء الله هتكسر الدنيا زي مهرجان "بنت الجيران".

وعن أزمتهما كمطربي المهرجانات مع الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، قال: "ربنا يكرم سايبين الموضوع على ربنا".

وأعلن أنه يستعد لحفل غنائي في أنتيكا بار بسوريا يوم 2 أبريل المقبل، بعد إلغاء حفله بإحدى المنشآت السياحية في الإسكندرية كان مقررًا يوم 28 فبراير.

وقال الفنان هاني شاكر، إنه تم وقف جميع الموافقات لحفلات مطربي المهرجانات، مشيرًا إلى أن الكليبات مسئولية المصنفات الفنية وليس النقابة.

وأضاف هاني شاكر: «كفاية نتكلم عن الناس دي ونروج لهم، وكفاية نقول لهم إنهم بيعملوا ملايين على فيسبوك ويوتيوب، ومش كل اللي بيتفرج معجب بيهم، وملايين المشاهدات ليست مؤشرًا للنجاح».

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