ناجح إبراهيم: الإخوان عنصر رئيسي في انتشار الإرهاب

قال المفكر الإسلامي ناجح إبراهيم، إنه عندما تغيب الدولة فى أى مكان يظهر الإرهاب، مثلما حدث فى سوريا والصومال، مشيرًا إلى أن غياب الدولة يعني غياب أجهزتها ووظائفها وتضيع أجهزتها السيادية ويتشتت أمنها، وهو ما حدث فى سوريا والعراق وليبيا.وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الكبسولة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز" أنه كلما عززت الدولة وجودها، كان ذلك مؤشرًا للقضاء على الإرهاب، لافتًا إلى أن هناك عنصرا آخر يساعد على وجود الإرهاب وهو وجود جماعة الإخوان الإرهابية، لافتًا إلى أنه طالما بقيت الجماعة فإن صدامها مع الدولة وارد، وهما نقيضان لا يجتمعان.وتابع أن الجماعة تعتبر دولة داخل دولة، إذ إن لها جناحا عسكريا، تحت شعارات دعوية فى البداية ثم يتورط فى الاغتيالات والإرهاب وهو ما طبقه الإخوان تمامًا.