عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بالمنارة (صور)

أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم السبت، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، احتفالًا بطرح ألبومه الغنائي الجديد "سهران".وقدم "الهضبة" خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الجديدة، بالإضافة إلى بعض أغانى ألبوم "سهران"، وأطرب الجمهور بعدد كبير من الأغنيات القديمة التى تفاعل معها الجمهور.ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، حيث أحيا حفلًا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى والسعودية وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.