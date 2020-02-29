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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يشعل حفله الغنائي بالمنارة (صور)

السبت 29/فبراير/2020 - 09:50 م
عمرو دياب
عمرو دياب
حسن أمين
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أحيا الهضبة عمرو دياب، حفلًا غنائيًا ضخمًا، مساء اليوم السبت، على مسرح المنارة بالتجمع الخامس، احتفالًا بطرح ألبومه الغنائي الجديد "سهران".

وقدم "الهضبة" خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الجديدة، بالإضافة إلى بعض أغانى ألبوم "سهران"، وأطرب الجمهور بعدد كبير من الأغنيات القديمة التى تفاعل معها الجمهور.

ويعيش الهضبة حالة نشاط فنى كبيرة منذ بداية عام 2020، حيث أحيا حفلًا منذ أيام فى ميديا سيتى دبى والسعودية وسط حضور جماهيرى هو الأضخم بين كل الحفلات التى أقيمت هناك خلال السنوات الأخيرة.
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب
عمرو دياب

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