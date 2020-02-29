«الباز» يكشف حقيقة إصابة سياح فرنسا وكندا وتايوان بـ«كورونا» في مصر

كشف الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور» حقيقة مع أعلنته فرنسا وكندا وتايوان حول وجود حالات مصابة بكورونا لديها عائدة من مصر.وأشار محمد الباز في برنامجه «90 دقيقة» المذاع على فضائية «المحور» إلى أن وزير الصحة الفرنسي قال إن هناك حالتين قادمتين من مصر مصابتين بالكورونا، وعلى الفور تحركت وزارة الصحة والمسئولين لاتخاذ الإجراءات اللازمة، لكن اتضح أن الحالتين كانتا لسائحين في مصر خلال الفترة من 5 لـ 16 فبراير، ولم يتم الإعلان عن إصابتيهما، إلا في 27 فبراير الجاري، وهو ما يطرح تساؤلات حول أن هذه الحالات من الممكن أن تكون قد أصيبت بعد عودتها لفرنسا.وأوضح أن الحكومات والعالم ليس لديهم مصلحة في إخفاء أي معلومة عن انتشار كورونا بمصر، ولن يسمح أحد للحكومة بفعل ذلك.ولفت إلى أن الحلة التي أعنلت تايوان عن إصابتها عائدة من مصر، ظلت داخل تايوان لمدة 8 أيام قبل الإعلان وهو ما يعني أنها قد أصيبت داخل تايوان.