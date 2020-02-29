انطلاق الحملة القومية ضد «الحصبة» 8 مارس

تستعد الحملة القومية ضد مرض الحصبة، للانطلاق بداية من يوم 8 مارس 2020، للأطفال من عمر 9 شهور إلى 6 سنوات، وذلك في المحافظات الحدودية، وتكون عبارة عن حقنة يتم حقنها في الذراع الأيسر للطفل.ويتم تطعيم الأطفال ضد مرض الحصبة في الحضانات والمدارس وجميع مكاتب الصحة ومراكز الرعاية.ويتم الفصل بين التطعيم ضد مرض الحصبة، والتطعيم الروتيني بمدة لا تقل عن شهر تقريبًا.وتعد من أهم أعراض الإصابة بمرض الحصبة، الحكة وانتفاخ الوجه بالإضافة إلى الاحمرار والتورم، ولا يشترط ظهور كل الأعراض على الأطفال، كما يتم تأجيل التطعيم ضد مرض الحصبة، عند إصابة الأطفال بالأمراض الحادة وارتفاع درجة الحرارة، أو إصابة الطفل بحساسية من قبل ضد أي مكون من التطعيم.وتعتبر الفئات الممنوعة من التطعيم، هم "حالات نقص المناعة أو المصابين بالإيدز، والمصابين بالأمراض السرطانية وسرطان الدم، ومتناولي العلاج الكيماوي، ومتناولي الكورتيزون لفترات طويلة.