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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

باحث في الشأن التركي: أردوغان في وضع حرج لهذه الأسباب

السبت 29/فبراير/2020 - 07:13 م
أردوغان
أردوغان
أحلام عبدالرحمن
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قال بشير عبدالفتاح الباحث في الشأن التركي، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في موقف لا يحسد عليه، ووضعه ميدانيًا حرج للغاية، حيث يفقد يوميًا عددًا من الجنود، ولا يستطيع القيام بعملية واسعة في سوريا، لأن قواته تفتقر إلى الغطاء الجوي، ومحرم عليه استخدام الطيران الحربي بموجب اتفاق سوتشي.

وأضاف بشير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه على المستوى العسكري قواته غير مجهزة بالتسليح الكافي، كما أنه سيجد نفسه في مواجهة القوات الروسية، ولا طاقة له بها، أما سياسيًا فيعاني من ضغط سياسي، لأن المعارضة يطاردونه بسبب الجنود التي تقتل والأموال التي تنفق بلا عائل.

وأردف: "يتسول من روسيا أي مكسب سياسي، ولو في حدود اتفاقية أضنة، ليحافظ على ماء وجه قبل الانسحاب من سوريا، حلف الناتو تخلى عنه، ورفض تفعيل المادة الخامسة الخاصة بالتدخل لنصرة أحد أعضائه، والاتحاد الأوربي يلتزم الصمت لأن أردوغان اختلق المشكلة وغزا دولة عضوة في الأمم المتحدة واعتدى على سيادتها، ورأى أن الناتو يجب أن يتورط في مشكلة صنعها أردوغان".

وأكد أن أردوغان يعاني انكشاف استيراتيجي، تخلى عنه الحلفاء والأصدقاء، ولا يتورع عن توظيف الابتزاز، وورقة اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، مشيرًا إلى أن أردوغان يطلب أموالا لإقامة منطقة عازلة بسوريا وللإنفاق على اللاجئين، ويطلب دعما لعملياته العسكرية، وتسهيل الانضمام للاتحاد الأوروبي، مردفًا أن الأوروبيين يرفضون الابتزاز.

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