«الوزراء»: متحف الغردقة أول مزار يجمع بين السياحة الشاطئية والثقافية

قال السفير نادر سعد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن متحف الغردقة أنشئ بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدارته مسئولية وزارة الآثار.وأضاف السفير نادر سعد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» مع الإعلامية عزة مصطفى، أن الطابق الأول للمتحف عبارة عن أماكن ترفيهية ومحلات للتسوق وبها جميع الأشياء التي يحتاج إليها السائحون كأنه سوق تجاري، وهذه فكرة موجودة فى كل متاحف العالم، مؤكدًا أن هذا المتحف ليس فقط لعرض الآثار لكن به أماكن ترفيهية وأماكن للتسوق.وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن تغطية تكاليف إنشاء المتاحف تكون بطرق مبتكرة بإقامة أسواق تجارية ومناطق ترفيهية داخل المتاحف، لافتًا إلى أن متحف الغردقة أول مزار في المدينة بين السياحة الشاطئية والثقافية.