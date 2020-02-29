الديهي: آن الأوان لدفن ثورة 25 يناير

قال الإعلامى نشأت الديهي، إنه آن الأوان لدفن 25 يناير وتحرير شهادة وفاتها، بعدما شهدناه في جنازة مبارك من حضور شعبي وتعاطف كبير معه، متسائلًا: «ألم يخرج هؤلاء على الرجل فى 2011 وبعد ذلك نشهد كل هذا التعاطف معه؟».وأضاف ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن": «لما مات مبارك الناس كلها جريت تعزي، وده معناه أن في حاجة مش مظبوطة في 25 يناير»، مشيرًا إلى أن أحداث يناير كانت خرابًا شاملًا على البلد.وتابع الديهي: «الثورة تم نسخها، حيث نسفت ثورة 30 يونيو ما قبلها من 25 يناير، ولم يعد هناك 25 يناير» معلقًا: «نحن أبناء ثورة 30 يونيو التى ثار فيها الشعب المصري على الأيديولوجية الفاشية».