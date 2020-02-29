الصحة العالمية: مصر ملتزمة بالإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

قال الدكتور أمجد الخولي استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن وزارة الصحة المصرية تلتزم بتعليمات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا.وأشار الخولي، خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" تقديم الاعلامى رامي رضوان، إلى أن منظمة الصحة العالمية تتابع بشكل يومي، الإجراءات على المحاور كافة ومنها إجراءات دخول وخروج المسافرين بالمطارات والموانئ وكذا إجراءات الحجر الصحي بشكل دقيق مع وزارة الصحة المصرية .وأكد استشاري الوبائيات في وحدة التأهب لمخاطر العدوى بمنظمة الصحة العالمية، أن التقرير تشير إلى خلو مصر من فيروس كورونا حتى الآن.وأعلنت منظمة الصحة العالمية، من خلال مكتبها بمنطقة شرق المتوسط، الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا المستجدCOVID-19" ".وأوضحت الصحة العالمية، الدول المتواجد بها الفيروس وهي: أفغانستان، باكستان، البحرين، إيران، العراق، الكويت، لبنان، عمان، الامارات، وجاء التقرير كالتالي:-أفغانستان حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.البحرين 36 حالة، من خلال حساب تويتر التابع لوزاره الصحه.ايران 388 حالة ، 34 منهم توفي حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.العراق 7 حالات، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.الكويت 45 حاله، من خلال حساب تويتر التابع لوزارة الصحة.لبنان 3 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.عمان 6 حالات، من خلال منظمة الصحة العالمية الاقليمية.الإمارات 19 حالة، من خلال منظمة الصحة العالمية والإقليمية.باكستان حالتانإجمالي 507 حالات، منهم 34 حالة متوفاة.وأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن تعافي أول حالة كانت حاملة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) داخل البلاد ، وخروجه من مستشفى العزل بعد التأكد من سلبية النتائج المعملية له، وقضائه فترة حضانة الفيروس بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.