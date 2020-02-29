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السبت 29 فبراير 2020 الموافق 05 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يعين مديرًا جديدًا للاستخبارات الأمريكية

السبت 29/فبراير/2020 - 02:10 ص
جريدة الدستور
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أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أمس الجمعة، ترشيح النائب الجمهوري جون راتكليف، مديرا دائما للاستخبارات الأمريكية.

وقال ترامب في تغريدة عبر تويتر "يسرني أن أعلن ترشيح جون راتكليف، ليكون مدير الاستخبارات الوطنية".

وأضاف: "اتخذت القرار في وقت مبكر، لكن جون أراد الانتظار حتى يتم الانتهاء من تقرير المفتش العام.. جون رجل بارز ذو موهبة كبيرة!".

يذكر أن ترامب رشح راتكليف ليكون مديرا للمخابرات القومية بعد تنحي دان كوتس عن منصبه في يوليو 2019، لكنه سحب اسمه من الترشيح بعد أن أثيرت مخاوف بشأن مؤهلاته.

وكان ترامب قد أعلن في 20 فبراير 2020 تعيين سفير بلاده الحالي لدى ألمانيا، ريتشارد غرينيل، في منصب القائم بأعمال مدير الاستخبارات الوطنية.

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