نتائج انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية، نتيجة انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية، عقب الانتهاء من عملية فرز الأصوات الناخبين.وفاز 3 مرشحين في شعبة الكهرباء وهم محمد فتح الباب بأعلى الأصوات 915 صوتًا، ويليه وليد ماضي 652 صوتًا، وعلاء الدين محجوب 650 صوتًا، وأما عن شعبة الميكانيكا فاز كريم الكسار بعدد أصوات 814 صوتًا، وفي شعبة المدني فاز حسن لطفي بـ625 صوتَا، وأما عن شعبة العمارة فاز محمد الرشيدي بـ804 أصوات، وشعبة الغزل والنسيج هبة المغربي 710 صوتًا.وصرحت اللجنة المشرفة على انتخاباتالتجديد النصفي لمجلس نقابة المهندسين بالإسكندرية، عن أن إجمالي عدد من لهم حق التصويت 15 ألف و963 ناخب، حضر منهم 2608 ناخب، وعدد الأصوات الصحيحة 2279 صوتا وأما عدد الأصوات الباطلة 329 صوتا.وكانت قد انطلقت انتخابات التجديد النصفى بنقابة المهندسين بالإسكندرية لعام 2020، اليوم الجمعة داخل مقر نادى المهندسين بمنطقة سابا باشا تحت إشراف قضائي كامل، وبدأت اللجنة المشرفة مساء اليوم الجمعة، عملية فرز أصوات الناخبين، عقب غلق الاقتراع بالتجديد النصفي لمجلس النقابة الفرعية، في تمام الساعة السابعة.وينافس 45 مرشحًا عن شعب الكهرباء، الميكانيكا، العمارة، مدني، الغزل والنسيج والتعدين، على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، ويختار منهم الناخبون 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، جرى توزيعها وفقا للجنة المشرفة على الانتخابات بنصيب 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، بالإضافة إلى 4 مقاعد جرى توزيعها بمعدل مقعد واحد لكل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني، وغزل ونسيج وتعدين".ويذكر أن الإنتخابات تجرى في 32 لجنة اقتراع لاختيار مرشحي مجالس النقابة الفرعية والعامة، بمقر نادي المهندسين بالإسكندرية تحت إشراف قضائي كامل.ويخوض المنافسة عن شعبة الكهرباء بنقابة مهندسين الإسكندرية 19 متنافسا، وفي شعبة مدني 11 مرشحا،بينما يتنافس في شعب الغزل والنسيج والتعدين، 4 مرشحين، وفي شعبة ميكانيكا يتنافس 5مرشحين، بينما يتنافس في شعبة عمارة 6 مرشحين.