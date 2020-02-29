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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الفائزون بانتخابات نقابة المهندسين بالوادى الجديد

السبت 29/فبراير/2020 - 12:01 ص
جريدة الدستور
محمد علي مهدي
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حصلت «الدستور» على أسماء الفائزين بإنتخابات التجديد النصفي بالنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة الوادي الجديد.

وفاز كل من المهندس ماهر حسوبة، والمهندس وليد خضر، والمهندس مصطفى كامل، والمهندس عبد الفتاح سيدهم، والمهندس إبراهيم سويلم من مركز الداخلة، والمهندس أحمد عبد الرحيم، والمهندس محمد حسن من مركز الخارجة بواقع سبعة مهندسين.

كانت بدأت النقابة الفرعية للمهندسين بالمحافظة صباح اليوم انتخابات التجديد النصفي بالنقابة بعد إقبالًا متزايدًا من المقيدين بسجل النقابة ممن لهم حق التصويت والبالغ عددهم 1281.

وصوت المهندسون بالوادي الجديد في انتخابات التجديد النصفي بواقع: 713 مهندسًا بالخارجة و568 مهندسًا بالداخلة، لاختيار فائزين بـ7 مقاعد يتنافس عليها 13 مهندسًا هم: المهندس إبراهيم سويلم عباس شعبة عمارة والمهندس أحمد عبد الرحيم أبو زيد وعبد الحكيم زهري محمد وأحمد يوسف حسب وماهر إبراهيم أحمد شعبة مدني وفي شعبة الكهرباء يتنافس كل من المهندسة أسماء عباس محمد ومصطفى كامل سنوسي ومحمد حسن محمد وبلال حسين أحمد ووليد عبد الله محمود وفي شعبة الميكانيكا يتنافس كلا من المهندس أحمد بدري حافظ وعبد الفتاح سيدهم سيد ومحمد كامل محم.

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