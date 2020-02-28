أول تعليق من محمد صبحى بعد وفاة لينين الرملى

كشف الفنان محمد صبحي عن علاقته بالراحل لينين الرملي، قائلًا إنه رفيق عمره منذ الدراسة والحلم المشترك والعمل سويا في العديد من الأعمال الفنية.وأضاف الفنان محمد صبحي، خلال حواره ببرنامج «معكم منى الشاذلي»، الذي تقدمه الإعلامية «منى الشاذلي» على قناة "cbc"، أن الرملي كان مفكرا وليس مؤلفا، لافتا إلى أنه كان يطرح أمورا في غاية الأهمية.وتابع الفنان محمد صبحي: «أنا وهو شخص واحد، مش ثنائي، تقدر تقول أحادي، رحلتنا بدأت في المسرح العالمي ثم في تقديم الأعمال المصرية الخالصة ولا نقلد الغرب».كما تحدث الفنان محمد صبحي عن أول أعماله المسرحية، قائلا: "إنه عقب تخرجه قدم أول مسرحية له وهي «هاملت»، وحضر عرضها صديقه الراحل الرملي ليكونا ثنائيا لتقديم أعمال مسرحية، منها ما هو عن المسارح العالمية".يذكر أن لينين الرملي كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.ومن أشهر المسرحيات التي ما زالت حاضرة في ذهن الجمهور حتى الآن، ويتم إعادة عرضها باستمرار خاصة في المناسبات، "سك على بناتك وتخاريف ووجهة نظر"، كما كتب للزعيم عادل إمام سلسلة "بخيت وعديلة وهاللو أمريكا ومسلسل حكاية ميزو".