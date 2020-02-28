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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«كمين» يفضح «فتاوى إعلاميو الإرهاب» عن الجيش المصري

الجمعة 28/فبراير/2020 - 10:31 م
الجيش المصري
الجيش المصري
أحمد عبد الرازق
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أذاع برنامج «كمين» المذاع على فضائية «الحياة» عددا من الفيديوهات المسجلة لأقطاب إعلام الإرهاب من الإخوان، أمثال محمد ناصر وزوبع وهشام عبد الله وغيرهم، من كارهي الوطن والجيش.

وعن الشخصية الرئيسية بالبرنامج «أبو العريف» الذي يتقمص دوره إعلاميو الإخوان، فإنهم يصدرون فتاوى في غير ما يفهمون، كما هو موضح بالفيديو، حيث يحاولون التشكيك فى أسلحة القوات المسلحة وقدراتها القتالية ويسخرون من كل شيء لصالح الوطن ويحمي أمنه.

وأظهرت الفيديوهات الإرهابي محمد ناصر وهو ينتقد طائرة الرافال المصرية المنضمة حديثًا للخدمة، مع الأخذ فى الاعتبار أنه لا يفقه شيئًا عن الطائرات ولم يسبق له أن درس سطرًا واحدًا فى العلوم العسكرية.

كما أظهرت بقية الفيديوهات، حالة الجهل ومدى الحقد والكره فى نفوس هؤلاء الإعلاميين الإرهابيين وجماعتهم ضد مصر وجيشها

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