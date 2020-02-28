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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أسماء أريان: القضاء القطرى ينتهك القوانين الدولية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 09:19 م
أسماء أريان
أسماء أريان
أبوزيد على
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اتهمت أسماء أريان زوجة طلال بن عبدالعزيز آل ثاني، القضاء القطري باستخدام الترهيب والخروج عن القانون الدولي في التعامل مع زوجها الشيخ طلال.

وقالت أريان إنها وأبناءها يتعرضون لانتهاكات من النظام القطرى، مضيفة خلال مقطع أذيع عبر «سكاى نيوز العربية» اليوم الجمعة: «يوجد الكثير من السجناء داخل السجون القطرية دون سبب ودون محاكمة أو حتى السماح لهم بجلب محامٍ للدفاع عنهم»، مشيرة إلى أن القانون الدولي ينص على عدم توقيف أشخاص دون تُهم.

وأوضحت أن أبناء العائلة المالكة يتعرضون للسجن والتعذيب، متابعة: «لقد سجنوا الأب - الشيخ طلال- وجمدوا أصوله وممتلكاته، حرموا أبناءه من أبسط حقوق الإنسان الأساسية، من تعليم وصحة ومسكن رغم أنهم من أبناء العائلة المالكة».

وأشارت أريان إلى أن السجون القطرية ليس بها خدمة طبية، علاوة على أن السجن المركزي القطري تم بناؤه على منطقة غير آمنة، مؤكدة أن وجود السجناء داخله نوع من التعذيب.

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