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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان يعلن تسجيل رابع إصابة بـ«كورونا»

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:10 م
كورونا
كورونا
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أعلنت السلطات الطبية في لبنان تسجيل حالة رابعة مصابة بفيروس كورونا لشخص يحمل الجنسية السورية، وإدخاله وحدة العزل الطبية في مستشفى رفيق الحريري الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

وذكر مستشفى رفيق الحريري الجامعي - في بيان مساء اليوم – أن الحالتين المصابتين اللتين جرى الإعلان عنهما يومي الجمعة والأربعاء الماضيين على التوالي، مستقرتان وتخضعان للعلاج اللازم، في حين أن حالة الإصابة الثالثة التي كان قد أُعلن عنها أمس غير مستقرة.

وأشار المستشفى إلى أنه استقبل في غضون الـ 24 ساعة الماضية، 25 حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وجرى إخضاعهم جميعا للكشف الطبي اللازم، وإدخال 16 شخصا من بينهم إلى الحجر الصحي استنادا إلى تقييم الأطباء، في حين تم التنبيه على الباقين بالتزام الحجر المنزلي.

وأضاف أن 10 حالات كانت متواجدة في منطقة الحجر الصحي خرجت اليوم بعد توصيتهم بالإقامة تحت الحجر الصحي المنزلي لمدة 14 يوما، وبعد أن أجري لهم فحص فيروس كورونا مرتين وقد جاءت النتيجة سلبية (خلوهم من الفيروس) في المرتين.

وذكر المستشفى أن منطقة الحجر الصحي يوجد بها حتى اللحظة 20 حالة، علما أن نتائج المختبر للفحوصات التي أجريت لهولاء أتت سلبية.

وسبق وأعلنت وزارة الصحة عن اكتشاف إصابتين بفيروس كورونا لمواطنتين لبنانيتين كانتا في إيران، كما أن الحالة الثالثة التي اكتُشفت أمس تبين أنها لشخص إيراني، مشيرة إلى أنه جرى عزل تلك الحالات في وحدات العزل الطبية المجهزة بمستشفى رفيق الحريري الجامعي.

وكانت السلطات اللبنانية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، إيقاف الرحلات الجوية والبرية والبحرية لجميع الأشخاص القادمين من 4 دول يتفشى فيها فيروس كورونا، وهي الصين وكوريا الجنوبية وإيران وإيطاليا، على أن يُستثنى من القرار المواطنون اللبنانيون والأشخاص الأجانب المقيمون في لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، اعتمدت مستشفى رفيق الحريري الجامعي الحكومي، مركزا رئيسيا للتعامل مع حالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا، وقامت بتجهيز غرف العزل والحجر الصحي بداخلها.

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