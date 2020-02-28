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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ناصر الجيزاوى نائبًا لرئيس جامعة بنها للدراسات العليا والبحوث

الجمعة 28/فبراير/2020 - 06:40 م
الدكتور جمال السعيد
الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها
كتب صلاح حسنى
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أعلن الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، صدور قرار جمهوري، بتعيين الدكتور ناصر الجيزاوي نائبًا لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

ووجه رئيس جامعة بنها التهنئة للدكتور الجيزاوى متمنيا له دوام التوفيق والسداد فى مهام منصبه الجديد.

يذكر أن الدكتور ناصر الجيزاوى أستاذ بكلية الزراعة بمشتهر وكان يشغل منصب المشرف على قطاعى الدراسات العليا والبحوث بالجامعة وكذلك وكيل كلية الزراعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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