زيادة الإقبال على انتخابات «المهندسين» بالإسكندرية قبل انتهاء الاقتراع

شهدت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، تزايد ملحوظ في الإقبال من جهة الناخبين على التصويت، قبل دقائق قليلة من إغلاق صناديق الإقتراع،على 32 لجنة انتخابية والتي تستمر للساعة السابعة مساء.وكانت قد بدأت انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين بالإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، بداخل النادي التابع لنقابة المهندسين بمنطقة سابا باشا، للتصويت على قوائم المرشحين لمجلسي النقابة الفرعية والعامة.ويخوض انتخابات التجديد النصفي بالإسكندرية على مجلس نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية 45 مرشحا للمنافسة على 7 مقاعد لمجلس النقابة الفرعية، بواقع 3 مقاعد لشعبة الكهرباء، و4 مقاعد موزعة على كل من شعب "ميكانيكا، عمارة، مدني، وغزل ونسيج وتعدين.ويتنافس على عضوية مجلس النقابة في شعبة الميكانيكا 5 مرشحين، هم "كريم الكسار، محمود صادق الكناني، خالد أمين، محمد سامي، عمرو حلمي"، فيما يتنافس عن شعبة عمارة 6 مرشحين، كل من "عادل الصاوي، محمد التركي، وائل إبراهيم شريف، لمياء الزغبي، أيتن زميل، محمد الرشيدي".واستحوذت شعبة الكهرباء بنقابة مهندسى الإسكندرية على أعلى قائمة مرشحين، وعددهم 19 متنافسا وتتضمن "محمد فتح الباب، وليد إبراهيم ماضي، مينا ميلاد لبيب، أحمد جمال، أسامة مشعل، أحمد الغمري، هاني الجوهري، حسن خلف، ياسر فراج".ويخوض المنافسة عن شعبة مدني 11 مرشحا، كل من "حسن لطفي، محمد خليل، كريم القصبي، محمد عبد المنعم، حاتم الطحان، حنان محمد شعبان، أيمن سرحان، محمد أسامة، سماح عمر، محمد حبشي، وخلف غانم."، بينما يتنافس في شعب الغزل والنسيج والتعدين، 4 مرشحين هم " هبة المغربي، عبير متولي مدني، أحمد عبد المريد، وسوزي دبور".كما يتنافس على مقاعد مجلس النقابة من شعبة الكهرباء كل من "مينا وجدي جرجس، حمدي طاهر، حسن عرابي، علاء محجوب، سامح اندراوس، باسم محروس، أحمد عبد السلام، مجدي عبد الله، رياض شهاوي، وسالم قباري".