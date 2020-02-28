نيرمين الفقي تشعل انستجرام بصورة سيلفي

شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" بصورة جديدة لها.وتألقت نيرمين في صورة سيلفي وبإطلالة جذابة مرتدية سويتر باللون الأصفر أثناء قيادة سيارتها، كما اعتمدت مكياج ناعم أبرزت رونق بشرتها وأنوثتها المفرطة.وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلقوا على الصورة:" بطل مصر، قمر، صاروخ خالص".وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.