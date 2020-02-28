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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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نيرمين الفقي تشعل انستجرام بصورة سيلفي

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:33 م
نيرمين الفقي
نيرمين الفقي
رباب الأهواني
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شاركت الفنانة نيرمين الفقي جمهورها ومتابعيها عبر صفحتها الرسمية بموقع "انستجرام" بصورة جديدة لها.

وتألقت نيرمين في صورة سيلفي وبإطلالة جذابة مرتدية سويتر باللون الأصفر أثناء قيادة سيارتها، كما اعتمدت مكياج ناعم أبرزت رونق بشرتها وأنوثتها المفرطة.

وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من متابعيها، وعلقوا على الصورة:" بطل مصر، قمر، صاروخ خالص".

وشاركت نرمين الفقى فى مسلسل نصيبي وقسمتك الجزء الثالث، والذى يتكون من 45 حلقة، وتتضمن العديد من الحكايات والقصص المختلفة، وشارك فى البطولة هبة مجدى وهانى عادل، وقصة "اتفضل فى الصالون" بطولة هنا شيحة وفراس سعيد، و"اكدب عليا شوية" بطولة ميرهان حسين ومراد مكرم، و"مين طفى النور" بطولة كريم قاسم وملك قورة، و"ع الهادى يازبادى" بطولة نسرين أمين ونبيل عيسى، و"كله بالحب" بطولة شريف سلامة وإيمان العاصى، وحكاية "حبيبتى من تخون" بطولة طارق صبرى وميرنا نور.

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