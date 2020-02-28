رئيس لجنة نقابة المهندسين: الانتخابات تسير بشكل جيد في أسوان

قال المستشار الدكتور شافعى صالح رئيس لجنة انتخابات نقابة المهندسين، بمقر نادى المهندسين بمدينة أسوان، إنه تم فتح أبواب اللجان منذ الساعة العاشرة صباحًا، وأغلقت في الثانية عشرة ظهرًا، وفتحها بعد صلاة الجمعة مباشرة، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات.وأوضح "صالح" خلال حديثه لـ"الدستور" أن العملية الانتخابية تسير بشكل جيد ولا توجد أى مشكلات، وأنه سيتم غلق أبواب اللجان فى تمام الساعه الـ7مساءً.توافد العديد من مهندسي أسوان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات عضوية مجلس نقابة المهندسين، بمقر نادى المهندسين على كورنيش النيل بمدينة أسوان.وتضم المحافظة 3 لجان للإدلاء بأصواتهم فى انتخابات مجلس نقابة المهندسين، وهي: الرئيسية بمدينة أسوان، وأخرى بمدينة كوم أمبو، بالإضافة إلى لجنة بمدينة إدفو.