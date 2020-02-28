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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

40 % من الأمريكيين يعانون من السمنة المفرطة

الجمعة 28/فبراير/2020 - 08:49 ص
السمنة
السمنة
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أظهر تقرير حكومي، أن أكثر من 40% من الأمريكيين يعانون من السمنة المفرطة، مشيرا إلى أن ما يقرب من 1 من كل 10 يعانون من السمنة المفرطة.

وقال الدكتور كريج هاليز، أستاذ علم الأوبئة في المركز الوطني للإحصاءات الصحية (NCHS)، إن معدل انتشار السمنة زاد حوالي 12%، من 30.5 % من الأمريكيين إلى 42.4% من الأمريكيين، كما تضاعفت معدلات السمنة المفرطة أيضا.

وشدد التقرير على ارتباط السمنة بمرض السكر النمط الثاني وأمراض القلب وارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية وأمراض الكبد الدهني، فضلا عن توقف التنفس أثناء النوم وإلتهاب المفاصل وأمراض المرارة، وفقا "للمعهد القومي الأمريكي للسكر والجهاز الهضمى وأمراض الكلي".

وشدد الباحثون، على أن "هناك الكثير من العوامل التي ينطوي عليها الأمر عندما يتعلق الأمر بالسمنة، لدينا وفرة من الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية والكثيفة في استهلاك الطاقة في الولايات المتحدة، من السهل جدًا تناول وجبة دسمة، وظائفنا أكثر استقرارًا أيضًا، لذلك قللنا من استهلاك الطاقة".

وأشارت البيانات التي تم التوصل إليها إلى أن معدل السمنة بلغ 42.4 % في الفترة ما بين عامى2017-2018 42.4 %، مع عدم وجود فروق كبيرة بين الرجال أو النساء أو حسب العمر.. كما سجلت السمنة المفرطة 9.2 % في 2017-2018، مع عدد أكبر من النساء أكثر من الرجال في هذه الفئة، كذلك، كانت الفئة العمرية الأكثر تضررا من السمنة المفرطة البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 40-59، لوحظ أن معدلات السمنة والسمنة الشديدة أعلى عند البالغين السود، مقارنة بالأعراق الأخرى.

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