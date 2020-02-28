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الجمعة 28 فبراير 2020 الموافق 04 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

قبل مباراة الترجى.. طالع للاعبى الزمالك في الأبراج الفلكية

الجمعة 28/فبراير/2020 - 05:08 ص
جريدة الدستور
إسلام جمال
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يلتقى نادى الزمالك مساء اليوم الجمعة نظيره الترجى التونسي، وذلك فى إطار ذهاب دور الـ 8 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والترجي التونسي في السادسة من مساء اليوم علي استاد القاهرة.

ويسعى نادى الزمالك الى تحقيق فوز كبير ومريح لضمان التأهل بعيدًا عن مباراة "رادس"، وفى المقابل يسعى نادى الترجى الى رد الإعتبار بعد الهزيمة الثقيلة التى تلفها من الزمالك فى مباراة السوبر الإفريقى والتى فاز بها الزمالك بنتيجة 3 اهداف مقابل هدف للترجى التونسى.

حظوظ لاعبى الزمالك:
وبعيدًا عن الساحرة المستديرة، توقّعت خبيرة الأبراج جاكلين عقيقي، لمدافع الزمالك محمود علاء، ومحمد أبو جبل صاحبى برج الدلو، ببعض المشكلات التى قد تؤثر على الفريق، لذا تنصحهم بضرورة التريث عند إتخاذ القرار.

كما تنبأت للاعب طارق حامد، لاعب وسط الزمالك، مواليد برج العقرب، بمزيد من التألق على الصعيد المهنى، الأمر الذى قد يؤثر باللإيجاب على مجريات الأمور خلال المباراة.

وقالت «جاكلين» إن اللاعب، الذى سيتألق خلال المباراة، هو نجم الهجوم مصطفى محمد، بالإضافة الى المغربى أشرف بن شرقى، والذى تألق خلال المباراة الأخيرة امام الترجى التونسي.

وعن التونسى فرجانى ساسى، مولود برج الحوت، فقد حذرت خبيرة الأبراج، من عصبيته المفرطة خلال المباراة، عكس زميل عبد الله جمعة حال مشاركته خلال المباراة.


قائمة نادى الزمالك لمباراة الليلة:

ضمت قائمة الزمالك 18 لاعبًا، بينما تم استبعاد كل من محمد عواد، عمر السعيد، محمد صبحي، أحمد عيد، مصطفى فتحي، إسلام جابر (فنيًا)، بينما تم استبعاد محمد عبد الغني ويوسف أوباما للإصابة.

وجاءت القائمة كالآتي:
حراسة المرمى: محمد أبو جبل - محمود عبد الرحيم "جنش".

خط الدفاع: محمود علاء - محمود الونش - محمد عبد السلام- حازم إمام- عبد الله جمعه- محمد عبد الشافي.

خط الوسط: طارق حامد - فرجانى ساسي- محمد حسن - أحمد سيد "زيزو"- محمد عنتر - محمد أوناجم - محمود عبد الرازاق "شيكابالا" - أشرف بنشرقي.

خط الهجوم: مصطفي محمد - كابونجو كاسونجو.

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