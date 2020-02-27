«الصحة» تكشف حالة مصابي حادث قطار الإسكندرية - مطروح

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة، تفاصيل الإصابات الناتجة من انقلاب جرار و3 عربات من قطار، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة مساءً"، المذاع على الفضائية "الأولى"، مساء الخميس، إن الحادث لم يتسبب في وقوع أي وفيات، وعدد المصابين وصل لـ 36 مصابًا، وتتراوح ما بين إصابات خفيفة جدًا وبعض الكدمات.كما أوضح أن جميع المصابين خرجوا من المستشفيات، ما عدا حالة واحدة فقط، وحالتها مستقرة، وستخرج خلال ساعات قليلة جدًا بإذن الله، لافتا إلى أن بقائها في المستشفى ليس بسبب خطورة الحالة وإنما لمتابعة علاجها داخل المستشفى.يُذكر أن هيئة السكة الحديد أعلنت عن انقلاب قطار رقم 654 مطور قادم من الإسكندرية إلى مطروح عن خروج جرار القطار والعربات الأولى والثانية والثالثة عن القضبان بين محطتي سيدي عبد الرحمن وغزال خط القباري مطروح.وأشارت هيئة السكة الحديد في أول تعليق لها على الحادث إلى أن الحادث نتج عنه بعض الإصابات الخفيفة، ولا يوجد وفيات، وجار الدفع بأوناش السكة الحديد لرفع الجرار والعربات.