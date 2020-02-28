مجدى يعقوب يكشف التصميم المميز للمركز الجديد بالقاهرة (فيديو)

قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، إنه اختار لتصميم "مركز مجدي يعقوب الجديد بالقاهرة"، المهندس البريطاني "نورمان فوستر".وكشف سبب اختياره له خلال لقائه في برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc، لأنه حاصل على لقب "لورد"، من ملكة بريطانيا والتي لا تعطيها الملكة إلا لـ20 شخصًا في العالم، كما أنه يقدم تصاميم مميزة وبشكل جديد.وأضاف: كنت أريد أن يكون شكل المركز مثل "سيدني" أو "أوبرا هاوس"، ولكنه عمله مثل "الفلوكة" في النيل بأسوان ويطل على الهرم، وكنت أعتقد أن القوة البشرية هي من تحرك المستشفيات ولكن في هذه الحالة البناء جميل جدًا وحاجة للمستقبل ومصر تستحق أن يكون فيها شيء عالمي بهذه الطريقة وجميلة ومميزة وغير معقولة، كما أنه يمثل راحة للناس التي تعمل بها وللمرضى فكل غرفة تطل على الهرم.وتابع: "نورمان هو بنى البرلمان الألماني، ومطارات كثيرة، ومبنى آبل في كالفورنيا، وأنه يعرفه معرفة شخصية وكان يتغدى معه في الـ om بحضور الملكة إليزابيث".