مجدي يعقوب: رفضت العمل بمؤسسات ربحية.. فجراحة القلب رسالة

قال السير مجدي يعقوب، جراح القلب الشهير، إنه عرض عليه أن يكون جزءًا من منظومة طبية ربحية استثمارية، ولكنه رفض رفضًا قاطعًا.وأضاف خلال حلقة برنامج "معكم منى الشاذلي"، والمذاع عبر فضائية cbc: "جراحة القلب والطب كله رسالة، لاحتياج الشعب المصري وخاصة الفقراء الذين لا يملكون إمكانيات وليس في مصر فقط ولكن في الدول النامية يوجد 80% يحتاجون لجراحة القلب".وتابع: "مركز مجدي يعقوب الجديد بالقاهرة، سيكون نواة ليبدع الشباب المصري والعربي لأن هناك كفاءات في مصر والدول العربية فلماذا يسافرون للخارج فهم سيدرسون به ويكون لديهم عزة وكرامة ويعطون محاضرات وينقلون علمهم لدول العالم، والذين بهروا مؤخرا لما وصلت إليه جراحات القلب في مصر والشباب المصري ينتج إنتاجا رائعا".