ارتفاع عدد المصابين بـ«كورونا» فى عمان إلى 6

أعلنت وزارة الصحة بسلطنة عمان، مساء اليوم، تسجيل حالة إصابة جديدة بمرض فيروس كورونا، ليصل إجمالي المصابين بالمرض 6 أشخاص.وقالت الوزراة في بيانها اليوم، إن هذه الحالات مرتبطة بالسفر إلى إيران التي سجلت وفاة أكثر من 20 شخصا بسبب المرض وإصابة المئات.وأعلنت العديد من دول الخليج العربي من بينهم البحرين والكويت والعراق والإمارات عن تسجيل عشرات المصابين بكورونا قدم معظمهم من إيران التي تشهد تفشيا غير مسبوق للمرض، وتسجيل وفاة أكثر من 20 شخصا لتكون ثاني في تسجيل وفيات بعد الصين مركز انتشار المرض التي أكدت وفاة حوالي 3 آلاف شخص، وإصابة أكثر من 80 ألف آخرين.