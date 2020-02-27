تحالف القوى العراقية: نريد إسقاط حكومة علاوى

أعلن تحالف القوى العراقية، اليوم الخميس، عن سعيه لإسقاط حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوى، في البرلمان، وليس تأجيل جلسة البرلمان المخصصة لمنح الثقة.وقال فالح العيساوي، المتحدث باسم التحالف فى حديث لـ«السومرية نيوز»: "لا نريد تأجيل جلسة التصويت على منح الثقة لحكومة محمد توفيق علاوي"، مضيفًا: "إنما نريد إسقاط حكومة علاوي في البرلمان".وأفاد مصدر برلمانى، اليوم، بأن مجلس النواب أجل عقد جلسته المخصصة للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد علاوي نصف الساعة، لعدم اكتمال النصاب القانونى لعقدها.