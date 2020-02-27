مقتل جنديين تركيين في إدلب السورية

أعلن وزير الدفاع التركي، مساء اليوم، مقتل جنديين تركيين جراء غارة جوية في محافظة إدلب السورية، وفق قناة "العربية".يذكر أن 5 جنود أتراك قتلوا وأصيب مثلهم، الاثنين الماضي، جراء غارات جوية للجيش السوري استهدفت نقطة المراقبة التركية المتمركزة في ريف إدلب.وكانت القوات التركية استقدمت مزيدًا من التعزيزات العسكرية نحو سوريا لدعم الجماعات المسلحة في إدلب، وتتضمن التعزيزات دبابات، وناقلات جند، ومدرعات، ورادارات عسكرية.وقالت القيادة العامة للجيش السوري في وقت سابق اليوم إنها تؤكد استمرار الجيش بتنفيذ واجباته الوطنية المقدسة بتحرير جميع الأراضي السورية من دنس الإرهاب وداعميه، مشيرا إلى أنه تم تحرير 10 قرى في إدلب واليوم أضيف لهم الأربعة السابقة.