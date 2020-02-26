محمد أمين: مشهد جنازة مبارك أصاب الإخوان بالجنون

قال محمد أمين، الكاتب الصحفي، إن جماعة الإخوان الإرهابية أصيبت بحالة من الجنون لا سيما بعد جنازة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيرًا إلى أن ما حصلت عليه هذه الجماعة فى عهد مبارك كان يستوجب عليهم ألا ينتقدوا ويهاجموا مشهد الجنازة الحضاري.وأضاف خلال لقاء ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد" أن الجماعة الإرهابية لا تستطيع أن ترى إلا انتقاد الدولة المصرية وكيفية تشويه صورتها.وتابع أمين: أن الدولة المصرية بقراراتها وطريقة تعاملها مع وفاة مبارك، لاقت واكتسبت احترام العالم، حيث ظهرت كدولة مؤسسات حقيقية تحترم قيامها ولديها رؤية وسياسة واضحة تتحرك من خلالها.