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الأربعاء 26 فبراير 2020 الموافق 02 رجب 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب أطباء الأسنان: تحديد صلاحيات أعضاء المحليات يضمن عدم إساءة استخدامها

الأربعاء 26/فبراير/2020 - 06:53 م
الدكتور ياسر الجندي،
الدكتور ياسر الجندي،
إسلام نصير
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أكد الدكتور ياسر الجندي، نقيب أطباء الأسنان، ضرورة تحديد الصلاحيات المُوكلة لأعضاء المجالس المحلية بقانون الإدارة المحلية الجديد، لمنع التضارب والاستغلال السيئ لها، خاصة أن التاريخ يتضمن العديد من المواقف التي تدعم إساءة الاستخدام لها.

أضاف الجندي، خلال الجلسة الخامسة للحوار المجتمعي لائتلاف دعم مصر، حول قانون الإدارة المحلية برئاسة النائب عبدالهادي القصبي، وبمشاركة أمين عام الائتلاف أحمد السجيني والنائب محمد أبوهميلة، والمخصصة لرؤساء النقابات المهنية، أن التأهيل والتدريب لأعضاء المجالس المحلية ضرورة مهمة، حتى تكون قادرة للقيام بمهام على أعلى مستوى دون أي استغلال سيئ.

ولفت إلى أن ضبط الصلاحيات لا بدّ أن يكون على مستوى قيادات الإدارة المحلية من المحافظ ونائب ورؤساء المدن والقرى والمراكز، مشيرًا إلى أن ضبط الصلاحيات بالقانون ضرورة مهمة.

وطالب نقيب أطباء الأسنان بضرورة تحديد آليات تطبيق النسب الدستورية بشأن الفلاح والعامل وذوي الإعاقة، بحيث تكون واضحة للجميع في التطبيق ومتوافقة مع الدستور، مؤكدًا ضرورة حسم ترسيم الحدود بين المحافظات قبل تطبيق القانون.
الدكتور ياسر الجندي،
الدكتور ياسر الجندي،
الدكتور ياسر الجندي،
الدكتور ياسر الجندي،

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