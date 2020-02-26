أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وقال في بيان له إنه سيصلى عليه يوم غد الخميس، بعد صلاة العصر، في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير طلال بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله- يوم غد الخميس الموافق 3-7-1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.