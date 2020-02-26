بـ الأبيض والأسود.. أسماء أبو اليزيد تشعل «إنستجرام»

شاركت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها بصورة جديدة بالأبيض والأسود، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، وذلك في أحدث ظهور لها.وأشعلت أسماء أبو اليزيد موقع "إنستجرام" بإطلالة جرئية حيث ظهرت ترتدي بدى مكشوف مع مكياج قوي.يذكر أن أخر أعمال أسماء أبو اليزيد مسلسل "الآنسة فرح" بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفة عبدالرسول وهبة عبدالعزيز وتامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندي ووائل فرج.