محافظة القاهرة تنكس علمها حدادًا على وفاة الرئيس الأسبق مبارك (صور)

أعلنت محافظة القاهرة حالة الحداد بتنكيس الإعلام بديوان عام المحافظة والأجهزة التنفيذية التابعة لها لمدة 3 أيام بداية من اليوم الأربعاء 26 فبراير وحتى يوم الجمعة القادم 28 فبراير؛ تنفيذًا لقرار رئاسة الجمهورية وخطاب رئاسة مجلس الوزراء للوزارات والمحافظات بإعلان حالة الحداد على مستوى الجمهورية لرحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك الذى وافته المنية صباح أمس الثلاثاء.وتوفي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أمس الثلاثاء، عن عمر يناهز 92 عامًا، بعد وعكة صحيّة تعرَّض لها مؤخرًا ودخل على أثرها إلى المستشفى وأودع في غرفة العناية المركزة.وكانت الحالة الصحية لمبارك تدهورت منذ فترة قريبة، وهو ما أعلنه نجله علاء مبارك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، بعد الحكم بالبراءة له ولأخيه جمال في قضية «التلاعب بالبورصة».مبارك من مواليد 4 مايو 1928 في كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية، وهو الرئيس الرابع لمصر، وحكم البلاد من 14 أكتوبر 1981 خلفًا لمحمد أنور السادات حتى 11 فبراير 2011 بتنحيه بعد ثورة يناير.